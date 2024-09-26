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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1916 года F "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1916 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1916 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 651,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1916 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1528 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 100 EUR. Торги состоялись 11 мая 2017.

Сохранность
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  • HIRSCH (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1916 F на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 2 пфеннига 1916 F на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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