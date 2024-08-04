Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1916 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (220)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1916 года "Вюртемберг" со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 24274 проданному на аукционе Heritage Auctions за 14400 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
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Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
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Дата 21 июня 2024
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Дата 21 июня 2024
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2024
Сохранность PF67 PCGS
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Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Дата 22 марта 2024
Сохранность PF63 NGC
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Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 24 ноября 2023
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
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Где продать?
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