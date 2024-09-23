Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1916 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,128,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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