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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,128,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - July 15, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - March 10, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 10 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - November 13, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - July 17, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 10 пфеннигов 1916 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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