Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1916 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,401,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 73444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 19 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (1)
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Где продать?
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