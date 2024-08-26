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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1916 года D "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1916 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1916 года D "Тип 1890-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,401,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 73444 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 19 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (5)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (1)
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Stephen Album - April 11, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2022
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 D на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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