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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1916 года D "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1916 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1916 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,590,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1916 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 35 USD. Торги состоялись 6 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1916 D на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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