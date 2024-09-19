Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1916 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,524,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1916 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2129 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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