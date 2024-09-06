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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916 года F "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года F "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года F "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,473,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком F. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4209 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
Германия 10 пфеннигов 1916 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

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