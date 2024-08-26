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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1916 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1916 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1916 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 531,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1916 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1916 J на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 2 пфеннига 1916 J на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 пфеннига 1916 J на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1916 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1916 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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