Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1916 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 531,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1916 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск