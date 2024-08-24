Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1916 года G "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,599,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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