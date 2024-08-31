Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1916 года J "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6412 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
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