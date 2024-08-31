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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916 года J "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года J "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года J "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,683,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком J. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6412 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1916 J на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 J на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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