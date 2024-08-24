Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916-1922 года "Тип 1916-1922" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916-1922 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Möller (3)
  • Status International (1)
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Status International - October 16, 2020
Продавец Status International
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1916-1922 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1916 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск