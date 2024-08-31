Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1916 года G "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 671,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 240 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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