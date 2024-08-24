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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1916 года F "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1916 года F "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1916 года F "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,479,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1916 года со знаком F. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Universum Coins GmbH (3)
Германия 5 пфеннигов 1916 F на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 пфеннигов 1916 F на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 5 пфеннигов 1916 F на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1916 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1916 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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