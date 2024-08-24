Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1916 года F "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,479,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1916 года со знаком F. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
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- Universum Coins GmbH (3)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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