Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1916 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 306,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1916 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7982 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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