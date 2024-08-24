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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1916 года F "Тип 1891-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1916 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1916 года F "Тип 1891-1916" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 306,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1916 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7982 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Frühwald - July 3, 2022
Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1916 F на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 1 марка 1916 F на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1916 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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