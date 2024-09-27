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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1916 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1916 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1916 года G "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,779,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • ANTIUM AURUM (1)
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  • Künker (1)
  • Teutoburger (3)
Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 G на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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