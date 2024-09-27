Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1916 года G "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,779,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2353 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 300 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- Frühwald (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (1)
- Teutoburger (3)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск