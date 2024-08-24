Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1916 года E "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 2,51 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,271,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1916 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4954 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 700 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность PROOF
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Где продать?
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