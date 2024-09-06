Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1916 года G "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
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- WAG (4)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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