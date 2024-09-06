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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1916 года G "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1916 года G "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1916 года G "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1916 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2351 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1916 G на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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