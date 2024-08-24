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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1916 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1916 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1916 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 484,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1916 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 725 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (2)
Германия 2 пфеннига 1916 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
402 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 2 пфеннига 1916 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
774 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Германия 2 пфеннига 1916 E на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1916 E на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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