Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1916 года E "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,280,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4955 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Дата 25 марта 2022
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Дата 19 ноября 2021
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Дата 14 ноября 2018
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Дата 8 февраля 2017
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Дата 9 ноября 2016
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Дата 18 марта 2016
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Дата 18 марта 2016
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