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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1916 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1916 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1916 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,640,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34112 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Wormser Auktionshaus - March 2, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Karamitsos - December 9, 2017
Продавец Karamitsos
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - April 3, 2012
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - April 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2012
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - November 8, 2009
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - November 8, 2009
Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - October 7, 2000
Германия 1/2 марки 1916 E на аукционе Heritage - October 7, 2000
Продавец Heritage
Дата 7 октября 2000
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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