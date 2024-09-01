Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1916 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,640,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 34112 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 апреля 2012
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 ноября 2009
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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