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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1916 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1916 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1916 года A "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,750,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 225 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Heritage - January 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1916 A на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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