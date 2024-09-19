Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1916 года A "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,750,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1916 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 225 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
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Дата 25 января 2024
Сохранность MS67 PCGS
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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