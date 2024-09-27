Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1916 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1916
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года. Без знака монетного двора. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Möller (1)
- Teutoburger (1)
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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