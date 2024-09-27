Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1916 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1916 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1916
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1916 года. Без знака монетного двора. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 360 EUR. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1916 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 10 пфеннигов 1916 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 пфеннигов 1916 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1916 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1916 года Все немецкие монеты немецкие железные монеты немецкие монеты номиналом 10 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск