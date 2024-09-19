Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1917 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,561,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
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