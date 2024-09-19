Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1917 года E "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1917 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1917 года E "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,561,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 625 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (2)
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF67 PCGS
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF67 PCGS
Цена
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1/2 марки 1917 E на аукционе Künker - October 11, 2001
Продавец Künker
Дата 11 октября 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1917 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1/2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск