Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года G "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,139,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2211 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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