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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года G "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года G "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года G "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,139,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2211 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 1 пфенниг 1917 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 390 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 G на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 G на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 G на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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