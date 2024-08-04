Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1917 года J "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,039,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком J. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 236 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 525 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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