Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1697 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
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