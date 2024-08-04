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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Односторонний оттиск - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1917
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Односторонний оттиск. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1697 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
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  • Möller (4)
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1917 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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