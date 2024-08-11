Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1917 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,333
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1917
- Правитель Эрнст Людвиг (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (244)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Гессен" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2363 проданному на аукционе Auction World за 1600000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
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Дата 25 апреля 2024
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Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 15 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO NGC
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
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