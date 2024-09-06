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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года D "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года D "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,370,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2347 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 10 пфеннигов 1917 D на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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