Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года D "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,940,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
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