Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года D "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года D "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года D "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,940,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2352 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (2)
  • Grün (2)
  • Karamitsos (1)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Rzeszowski DA (11)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (1)
  • WAG (3)
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Coins.ee - March 28, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Германия 1 пфенниг 1917 D на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1917 года Все немецкие монеты немецкие алюминиевые монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск