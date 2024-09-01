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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Цинк

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917-1922 года. Инкузный брак. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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