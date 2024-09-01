Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Цинк
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917-1922
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917-1922 года. Инкузный брак. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2685 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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