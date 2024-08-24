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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Новодел (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Фридрих III Мудрый. Новодел

Аверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Новодел - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 3 марки 1917 года E "Саксония" Фридрих III Мудрый Новодел - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,67 гр
  • Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 3 марки
  • Год 1917
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Новодел. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4837 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1917 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1917 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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