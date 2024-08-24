Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1917 года E "Саксония". Фридрих III Мудрый. Новодел (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Фридрих III Мудрый. Новодел
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 16,67 гр
- Чистого серебра (0,4824 oz) 15,003 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 3 марки
- Год 1917
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1917 года "Саксония" со знаком E. Фридрих III Мудрый. Новодел. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4837 проданному на аукционе Auktionshaus Christoph Gärtner за 850 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ANTIUM AURUM (1)
- GINZA (1)
- HERVERA (3)
- HIRSCH (3)
- Katz (17)
- Künker (1)
- Möller (7)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Soler y Llach (3)
- Teutoburger (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 3 марки 1917 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск