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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1917 года E "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года E "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,092,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1917 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4382 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1917 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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