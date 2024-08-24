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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1917 года D "Тип 1915-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1917 года D "Тип 1915-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 2,51 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,581,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1917 года со знаком D. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6277 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1917 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 пфеннигов 1917 D на аукционе Heritage - January 19, 2017
Германия 5 пфеннигов 1917 D на аукционе Heritage - January 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 января 2017
Сохранность MS65 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Германия 5 пфеннигов 1917 D на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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