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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917-1922 года "Тип 1917-1922" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Цинк

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917-1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917-1922 года. Смещение штемпеля. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2684 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Gärtner - June 6, 2018
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917-1922 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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