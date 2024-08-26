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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года F "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года F "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года F "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,125,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 12 июля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (4)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Russiancoin - November 26, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 26 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1917 F на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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