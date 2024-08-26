Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года F "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,125,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 240 EUR. Торги состоялись 12 июля 2015.
Сохранность
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- WAG (4)
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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