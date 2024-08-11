Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1/2 марки 1917 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 2,78 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 979,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1/2 марки
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 марки 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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