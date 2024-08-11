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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1/2 марки 1917 года D "Тип 1905-1919" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1/2 марки 1917 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1/2 марки 1917 года D "Тип 1905-1919" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 2,78 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,502 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 979,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1/2 марки
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1/2 марки 1917 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Leu - July 13, 2023
Продавец Leu
Дата 13 июля 2023
Сохранность XF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Karamitsos - September 8, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 8 сентября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 1/2 марки 1917 D на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 марки 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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