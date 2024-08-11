Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,159,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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