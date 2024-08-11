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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года A "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года A "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,159,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность AU
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Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Германия 1 пфенниг 1917 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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