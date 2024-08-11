1 пфенниг 1917 года A "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 280 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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