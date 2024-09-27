Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года E "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,182,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1487 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.
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Дата 12 ноября 2021
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
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Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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