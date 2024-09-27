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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года E "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года E "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года E "Тип 1916-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Вес 3,60 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,182,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком E. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1487 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 350 EUR. Торги состоялись 15 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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