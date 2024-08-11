Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,1 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,205,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года. Без знака монетного двора. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4500 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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