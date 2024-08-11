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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года "Тип 1916-1922". Без знака монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Тип 1916-1922" Без знака монетного двора - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,1 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,205,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года. Без знака монетного двора. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4500 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU55 ANACS
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Gärtner - October 12, 2020
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Künker - July 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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