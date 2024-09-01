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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1917 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1917 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,073,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Stephen Album (1)
  • WDA - MiM (1)
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Германия 10 пфеннигов 1917 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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