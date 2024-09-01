Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 32305 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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