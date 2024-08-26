Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1917 года G "Тип 1916-1922" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Железо
- Вес 3,60 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,088,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1917 года со знаком G. Это железная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5519 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 60 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.
Сохранность
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Где продать?
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