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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1917 года J "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1917 года J "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1917 года J "Тип 1916-1918" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,50 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,182,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1917
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3725 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 575 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Katz (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Teutoburger (1)
Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 34 PLN
Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Katz - November 30, 2019
Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1917 J на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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