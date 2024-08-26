Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1917 года J "Тип 1916-1918" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,50 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,182,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1917
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1917 года со знаком J. Это алюминиевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3725 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 575 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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