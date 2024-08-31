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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Саксен-Кобург-Гота 20 марок Германской империи - Германия

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20 марок 1872

Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1872 E 1,000 0 36
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20 марок 1886

Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1886 A 20,000 0 316
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20 марок 1895

Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1895 A 10,000 0 164
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20 марок 1905

Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1905 A 10,000 0 209
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