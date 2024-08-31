Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Саксен-Кобург-Гота 20 марок Германской империи - Германия
20 марок 1872Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1872 E 1,000 0 36
20 марок 1886Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1886 A 20,000 0 316
20 марок 1895Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1895 A 10,000 0 164
20 марок 1905Саксен-Кобург-Гота
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1905 A 10,000 0 209
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