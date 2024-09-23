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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1872 года E "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1872 года E "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1872 года E "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1872
  • Правитель Эрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1872 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.

Сохранность
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  • SINCONA (3)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
68654 $
Цена в валюте аукциона 65000 EUR
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
142888 $
Цена в валюте аукциона 130000 EUR
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1872 E "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1872 "Саксен-Кобург-Гота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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