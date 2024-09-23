Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1872 года E "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1872
- Правитель Эрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1872 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1496 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130000 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2011.
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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