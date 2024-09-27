Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1905 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1905
- Правитель Карл Эдуард (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (209)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1905 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5895 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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