20 марок 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе SINCONA AG за 17500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

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