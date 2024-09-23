Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1895
- Правитель Альфред (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе SINCONA AG за 17500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.
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Сохранность PROOF
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Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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