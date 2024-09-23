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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1895
  • Правитель Альфред (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1895 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2015 проданному на аукционе SINCONA AG за 17500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3640 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3452 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1895 "Саксен-Кобург-Гота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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