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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1895 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1891-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 24000 $
Продажи
1 73
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1895 E
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1895 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1895 G
Средняя цена 450 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 A
Средняя цена 1 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 D
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 E
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1895 J
Средняя цена 80 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
20 марок 1895 D Бавария
Средняя цена 560 $
Продажи
0 222
Аверс
Реверс
5 марок 1895 D Бавария
Средняя цена 80 $
Продажи
0 48

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
20 марок 1895 G Баден
Средняя цена 530 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
5 марок 1895 G Баден
Средняя цена 240 $
Продажи
0 62

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
5 марок 1895 F Вюртемберг
Средняя цена 110 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
5 марок 1892-1913 Вюртемберг Смещение штемпеля
Средняя цена 910 $
Продажи
0 3

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1895 J Гамбург
Средняя цена 530 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
5 марок 1895 J Гамбург
Средняя цена 70 $
Продажи
0 33

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
5 марок 1895 A Гессен
Средняя цена 250 $
Продажи
1 270
Аверс
Реверс
2 марки 1895 A Гессен
Средняя цена 640 $
Продажи
1 136

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1895 A Пруссия
Средняя цена 440 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
10 марок 1895 A Пруссия
Средняя цена 730 $
Продажи
0 91
Аверс
Реверс
5 марок 1895 A Пруссия
Средняя цена 120 $
Продажи
2 136
Аверс
Реверс
5 марок 1891-1908 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 марки 1891-1912 Пруссия Смещение штемпеля
Средняя цена 320 $
Продажи
0 15

Монеты Саксен-Кобург-Гота

Аверс
Реверс
20 марок 1895 A Саксен-Кобург-Гота
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
5 марок 1895 A Саксен-Кобург-Гота
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 266
Аверс
Реверс
2 марки 1895 A Саксен-Кобург-Гота
Средняя цена 740 $
Продажи
1 384

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
20 марок 1895 E Саксония
Средняя цена 520 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
5 марок 1895 E Саксония
Средняя цена 630 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
2 марки 1895 E Саксония
Средняя цена 460 $
Продажи
0 32
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