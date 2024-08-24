Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1895 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 89,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1895
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.
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Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
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Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
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