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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1895 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1895 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1895 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 89,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1895
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1895 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6700 EUR. Торги состоялись 11 октября 2001.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Heritage - June 27, 2024
Продавец Heritage
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 101 USD
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Roma Numismatics - August 18, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1895 E "Саксония" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1895 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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