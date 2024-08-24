Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1895 года A "Тип 1890-1916" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1895 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Katz Auction за 95 EUR. Торги состоялись 22 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
30 ₽
Цена в валюте аукциона 30 RUB
Где продать?
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