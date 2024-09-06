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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1895 года A "Саксен-Кобург-Гота" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1895
  • Правитель Альфред (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (384)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1895 года "Саксен-Кобург-Гота" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4363 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
705 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1895 A "Саксен-Кобург-Гота" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1895 "Саксен-Кобург-Гота" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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